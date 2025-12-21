Winter-Abflug: Wahi einig mit neuem Klub
Elye Wahi geht Stand heute als einer der größten Transferflops in die Bundesliga-Geschichte ein. Am liebsten würde der Stürmer nun schnell zurück in die Heimat.
Nach 25 Spielen und nur einem Tor läuft es immer mehr auf die Trennung zwischen Eintracht Frankfurt und Elye Wahi in diesem Winter hinaus. Wie FT erfuhr, hat sich der 22-jährige Angreifer mit dem OGC Nizza auf eine Zusammenarbeit verständigt. Dort erwartet ihn sein ehemaliger Trainer Franck Haise.
Nun gilt es, eine Einigung zwischen den Klubs zu finden. Die Eintracht zahlte vor rund einem Jahr noch stolze 26 Millionen Euro für Wahi an Olympique Marseille, darf sich aber fürs erste keine großen Einnahmen versprechen. Im Raum steht eine Leihe bis Saisonende, womöglich mit Kaufoption oder -pflicht.
Update (14:45 Uhr): Laut ‚Le Parisien‘ laufen parallel zu Wahi auch Gespräche über einen Wechsel von Innenverteidiger Aurèle Amenda (22) zum OGC Nizza.
Wahi spielte in Frankfurt trotz großer Personalsorgen im Angriff zuletzt keine Rolle mehr. Trainer Dino Toppmöller bemängelte das Engagement des Franzosen.
