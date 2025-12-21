Schnappt ein Bundesligist Frankfurt Ebnoutalib weg?

Mit elf Toren nach 16 Spielen führt Younes Ebnoutalib die Torschützenliste in der 2. Bundesliga an. Kein Wunder, dass diverse Bundesligisten auf den Stürmer aufmerksam geworden sind. Insbesondere Eintracht Frankfurt buhlt hartnäckig um den Senkrechtstarter, bekommt aber auf der Zielgeraden nun Konkurrenz.

Der ‚kicker‘ bestätigt Medienberichte, wonach sich der VfL Wolfsburg intensiv mit Ebnoutalib befasst. Ziel ist dabei ein Wintertransfer. Sportdirektor Pirmin Schwegler vermeidet dem Fachblatt gegenüber ein Dementi: „Den Spieler kennen wir, es macht aber keinen Sinn, das zu kommentieren.“

Zuletzt hieß es, dass Frankfurt kurz vor einer mündlichen Einigung mit dem 22-Jährigen steht. Der Durchbruch gelang den Adlerträgern aber offenbar noch immer nicht, zumal auch ein Angebot an die SV Elversberg noch aussteht. Ein Umstand, den sich die Wölfe zunutze machen wollen.

Bleibt Ebnoutalib standhaft?

Unklar ist allerdings, wie der Shootingstar selbst über das Interesse denkt. Kürzlich betonte Ebnoutalib noch, die Saison auf jeden Fall im Saarland, wo sein Vertrag noch bis 2028 läuft, beenden zu wollen. Ob der VfL ihn vom Gegenteil überzeugen kann?