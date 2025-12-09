Ebnoutalib verkündet Transfer-Entscheidung

Die SV Elversberg kann auch in der Rückrunde auf Top-Torjäger Younes Ebnoutalib (22) zurückgreifen. Gegenüber der ‚Saarbrücker Zeitung‘ schließt der umworbene Rechtsfuß einen Winterwechsel aus: „Ich bleibe bis zum Saisonende in Elversberg. Das habe ich für mich so entschieden. Ich konnte mich hier in noch nicht einmal einem Jahr enorm entwickeln. Und ich denke, dass es aktuell keinen besseren Verein für mich gibt, um diese Entwicklung fortzuführen.“

In den vergangenen Wochen wurde der Stürmer mit den Bundesligisten Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und Werder Bremen sowie den internationalen Klubs FC Turin, FC Villarreal und Feyenoord Rotterdam in Verbindung gebracht. Ebnoutalib, der die Zweitliga-Torschützenliste gemeinsam mit Isac Lidberg (27/SV Darmstadt 98) mit elf Treffern anführt, sieht sich aber vorerst in Elversberg richtig aufgehoben. Sein Vertrag bei den Saarländern läuft bis 2028.