St. Pauli fällt Trainer-Entscheidung

Der FC St. Pauli möchte an Alexander Blessin festhalten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist es der ausdrückliche Wunsch der Bosse, dass der gemeinsame Weg auch über Weihnachten hinaus weitergeht. Der 52-jährige Übungsleiter geriet zuletzt aufgrund der anhaltenden Formschwäche der Kiezkicker in die Kritik.

St. Pauli ist nach dem besten Saisonstart seiner Vereinsgeschichte mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen nun seit zehn Partien sieglos. Die Hamburger belegen mittlerweile einen Abstiegsrang und sind drei Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Blessin übernahm den Bundesligisten im Sommer 2024 und schaffte in der vergangenen Saison überzeugend den Klassenerhalt.