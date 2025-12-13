Tendenz Abschied: Saftiges Preisschild bei Schlotterbeck

Mit seinem niederschmetternden Interview nach dem 2:2 gegen FK Bodö/Glimt in der Champions League hat Nico Schlotterbeck einmal mehr für Aufsehen gesorgt und Zweifel an seiner Zukunft bei Borussia Dortmund gesät.

Der Vertrag des 26-Jährigen läuft in eineinhalb Jahren aus. Sollte er sich gegen eine Verlängerung beim BVB entscheiden, steht wohl schon im kommenden Sommer der Abschied an. Laut ‚Sky‘ geht die Tendenz von Schlotterbeck aktuell dazu, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Angebot des BVB liege seit Wochen auf dem Tisch. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Schwarz-Gelben außerdem jetzt ein Preisschild aufgerufen. Der BVB soll von den interessierten Klubs 50 Millionen Euro für die Dienste des Abwehrspielers fordern.

Ob der FC Bayern, der FC Liverpool oder der FC Barcelona bereit sind, diese Summe auf den Tisch zu legen? Im kommenden Sommer würde der deutsche Nationalspieler schließlich in sein letztes Vertragsjahr gehen. Es bleibt abzuwarten, ob der BVB bei seiner Forderung hartnäckig bleibt und das Risiko eingeht, Schlotterbeck ein Jahr später ablösefrei zu verlieren.