120 Millionen: United macht Schulden für Neuzugänge

Bei Manchester United häufen sich die Schulden immer mehr an. Aus einem von den Red Devils veröffentlichten Finanzbericht zum vergangenen Quartal geht hervor, dass der Traditionsklub insgesamt 1,47 Milliarden Euro an Schulden hat. Teile davon sind auch auf frisch aufgenommene Kredite zurückzuführen.

So haben die Red Devils im vergangenen Sommer einen Kredit von 120 Millionen Euro aufgenommen, um Neuzugänge verpflichten zu können. Hoffnung macht den Verantwortlichen um Geschäftsführer Omar Berrada und Eigentümer Jim Ratcliffe, dass der Klub im jüngsten Quartal einen Betriebsgewinn von knapp 15 Millionen Euro verzeichnen konnte. Das ist auch auf die umfassenden Stellenstreichungen Ende des vergangenen Jahres zurückzuführen.