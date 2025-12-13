Winter-Schnäppchen: VfB will auch Chuki

21 Tore nach 13 Spielen sind für den VfB Stuttgart in dieser Saison durchaus noch ausbaufähig, die Offensive hatte in der Hinrunde bislang auch immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Um für die Rückrunde besser gerüstet zu sein, sind die Schwaben seit Wochen auf der Suche nach dem passenden Profil. Gonzalo García (21) von Real Madrid könnte genau wie Robert Fernández (23) den Anforderungen entsprechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und jetzt ist ein weiterer Spanier beim VfB im Gespräch. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Chuki bei Sebastian Hoeneß und Co. auf der Liste steht. Der 21-Jährige spielt in der zweiten spanischen Liga bei Real Valladolid und überzeugt in dieser Saison bislang mit vier Toren und zwei Vorlagen.

Bei Chuki interessant: Der Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, entsprechend könnte der VfB den Zehner im Winter für schmales Geld oder im Sommer ablösefrei verpflichten. Die Konkurrenz ist allerdings groß. Laut dem Boulevardblatt sind auch der FC Villarreal, Real Betis und Como 1907 interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lange Stürmer-Liste

Der Youngster würde nicht ganz in das gesuchte Mittelstürmer-Profil passen, könnte aber dennoch schon im Winter kommen. Dort liegt der Fokus aber zunächst auf einem neuen Neuner. Neben García und Fernández werden dort auch Younes Ebnoutalib (SV Elversberg/22), Lucas Stassin (21/AS St.-Étienne), Troy Parrott (23/AZ Alkmaar), Jeremy Arévalo (20/Racing Santander), Arnaud Kalimuendo (23/Nottingham Forest), William Osula (22/Newcastle United) und Niclas Füllkrug (32/West Ham United) gehandelt.