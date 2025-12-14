Mislintat ersetzt Allofs

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat einen neuen Sportchef. F95 teilt mit, dass Sven Mislintat ab sofort das Amt von Klaus Allofs übernehmen wird. Der Vertrag des 69-Jährigen wäre zum 30. Juni ausgelaufen, jetzt endet sein Engagement vorzeitig. „Ich war schon direkt nach dem ersten Anruf von der Idee begeistert und identifiziere mich total mit der Aufgabe. Auch wenn wir alle wissen, dass sich der Klub in einer sehr herausfordernden, nicht gerade einfachen Situation befindet, bin ich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir das gemeinsam hinbekommen“, so Mislintat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mislintat war bis zum vergangenen Februar als Kaderplaner bei Borussia Dortmund tätig, kam mit Sebastian Kehl und Lars Ricken aber nicht mehr auf einen Nenner und musste gehen. Zuvor hatte der 53-Jährige unter anderem für Ajax Amsterdam und den VfB Stuttgart gearbeitet. Mislintat war auch bei Dynamo Dresden im Gespräch.