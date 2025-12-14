Also doch: Eintracht fast einig mit Ebnoutalib

Eintracht Frankfurt befindet sich auf der Zielgeraden der Verhandlungen mit Stürmer Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg. Eine mündliche Einigung stehe bevor, berichtet ‚Sky‘.

Offen sei zum jetzigen Zeitpunkt noch, wann der anvisierte Transfer über die Bühne gehen soll. Frankfurt-Boss Markus Krösche wolle ihn im Winter, spätestens aber im kommenden Sommer verpflichten. Noch habe er den Elversbergern kein schriftliches Angebot vorgelegt.

Theoretisch könnte es nun also doch auf einen Januar-Abschied des Top-Torjägers hinauslaufen. Der elffache Saisontorschütze hatte kürzlich noch betont: „Ich bleibe bis zum Saisonende in Elversberg. Das habe ich für mich so entschieden. Ich konnte mich hier in noch nicht einmal einem Jahr enorm entwickeln. Und ich denke, dass es aktuell keinen besseren Verein für mich gibt, um diese Entwicklung fortzuführen.“ Vertraglich ist Ebnoutalib noch bis 2028 an die SVE gebunden.