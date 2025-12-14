Mehr als 10 Kandidaten: Neuer Name auf Stuttgarts Stürmer-Liste

Toni Fruk (24) von HNK Rijeka ist der neueste Kandidat auf der Stürmer-Liste des VfB Stuttgart. Wie das kroatische Online-Magazin ‚Germanijak‘ berichtet, laufen Gespräche zwischen den Schwaben und dem 24-jährigen Angreifer, der auch schon fünfmal für die Nationalmannschaft Kroatiens auflief.

Der durchaus abwanderungswillige Fruk reiht sich damit ein in eine Riege von Spielern, die allesamt in den vergangenen Wochen als mögliche Wintertransfers beim VfB gehandelt wurden.

Gonzalo García (21/Real Madrid), Roberto Fernández (23/Espanyol Barcelona), Chuki (21/Real Valladolid), Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg), Lucas Stassin (21/AS St. Étienne), Troy Parrott (23/AZ Alkmaar), Jeremy Arévalo (20/Racing Santander), Arnaud Kalimuendo (23/Nottingham Forest), William Osula (22/Newcastle United) und Niclas Füllkrug (32/West Ham United) wurden allesamt als mögliches Upgrade für die Offensive genannt. Eine klare Tendenz zeichnete sich bislang nicht ab.

Klar ist: 21 Tore nach 13 Spielen sind eine ausbaufähige Bilanz, vor allem, wenn man die schwache Verwertung der durchaus zahlreich vorhandenen Torchancen als Maßstab nimmt. Im Januar soll deshalb Geld für eine externe Verstärkung in die Hand genommen werden.