Wechsel im Winter: Endrick-Deal durch

Endrick wird sich Olympique Lyon auf Leihbasis anschließen. Wie die ‚as‘ berichtet, ist der Transfer in trockenen Tüchern. Der Deal stand zuletzt noch auf der Kippe, weil sowohl der Brasilianer als auch die Königlichen die Entwicklung um Trainer Xabi Alonso abwarten wollten. Zusätzlich verzögerten mögliche Verletzungen in der Offensive den Abschluss der Leihe.

Endrick spielt in dieser Saison unter dem ehemaligen Leverkusen-Coach gar keine Rolle. Nur zwei Kurzeinsätze sind für das Mega-Talent zu wenig. Der 19-Jährige, der im Sommer 2024 für 60 Millionen Euro von Palmeiras in die spanische Hauptstadt gewechselt war, ist hinter Kylian Mbappé (26) und Gonzalo García (21) nur die Nummer drei im Sturmzentrum.