Rüdiger: Gerücht um Winterwechsel

Antonio Rüdiger steht bei Real Madrid vor einer ungewissen Zukunft. Der 32-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Königlichen noch nicht verlängert, was ihm erlaubt, ab dem Jahreswechsel ohne Zustimmung von Real mit anderen Klubs zu verhandeln und dort auch einen zur kommenden Saison gültigen Vertrag zu unterzeichnen.

Ein Verein, der diese Situation nutzen möchte, ist Galatasaray. Wie ‚Fanatik‘ berichtet, sieht der türkische Rekordmeister den Deutschen als ideale Ergänzung zu Davinson Sánchez (29) in der Innenverteidigung. Demnach planen die Türken, im Januar den ersten Vorstoß zu wagen und direkt mit dem Spieler zu verhandeln, bevor anschließend Real Madrid ein offizielles Angebot unterbreitet werden soll.

Die Gelb-Roten sehen sich nach den enttäuschenden Ergebnissen in der Champions League gezwungen, die Defensive zu verstärken. Aktuell steht Galatasaray auf dem 18. Tabellenplatz mit neun Punkten aus sechs Spielen und kämpft um das Weiterkommen.

Der 81-fache deutsche Nationalspieler könnte aber selbst bei einem frühzeitigen Transfer im Januar in den beiden verbleibenden Spielen der Gruppenphase gegen Atlético Madrid (21. Januar, 18:45 Uhr) und gegen Manchester City (28. Januar, 21 Uhr) nicht mitwirken, da er bereits für Real Madrid in der Königsklasse auflief. Erst bei einem potenziellen Weiterkommen in die K.o.-Runde dürfte Rüdiger den Klub aus Istanbul unterstützen.