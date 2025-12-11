VfB will Real-Stürmer García – weiterer neuer Name

Erst kürzlich sickerte durch, dass sich Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche mit den Beratern von Gonzalo García (21) getroffen hat, um Optionen eines möglichen Deals auszuloten. Dass neben den Hessen insbesondere auch der VfB Stuttgart Ausschau nach einem neuen Stürmer hält, ist kein Geheimnis.

Der amtierende DFB-Pokalsieger hat sich nun offenbar ebenfalls in den García-Poker eingeschaltet. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der spanische U21-Nationalspieler sogar der Wunschkandidat der VfB-Bosse für die kommenden Transferperioden.

García-Transfer schweres Unterfangen

Dem Bezahlsender zufolge wollen die Verantwortlichen García am liebsten schon im Winter verpflichten. Das Offensiv-Juwel, das sich bei der Klub-WM im Sommer mit vier Treffern ins Rampenlicht spielte, erfülle fast alle gewünschten Kriterien. Gespräche habe es bereits gegeben.

Trotzdem sei der Transfer für die Schwaben aktuell nur sehr schwer umzusetzen. Während die Stuttgarter einen festen Deal anstreben, wollen die Madrilenen das Eigengewächs lediglich verleihen. Zudem müsste der VfB für den Youngster, der vertraglich bis 2030 an Real gebunden ist, ein finanziell anspruchsvolles Paket schnüren.

VfB prüft weitere Optionen

Daher schaut man sich in Bad Cannstatt auch nach anderen Optionen um. Bei Niclas Füllkrug (32/West Ham United) befindet man sich in der Beobachter-Rolle. Im Vergleich zu García besitzt der DFB-Stürmer aber mit Blick auf Alter und Spielweise ein ziemlich genau gegenteiliges Profil.

Zuletzt ebenfalls beim VfB gehandelt wurden Lucas Stassin (21/AS St.-Étienne), Troy Parrott (23/AZ Alkmaar), Jeremy Arévalo (20/Racing Santander), Arnaud Kalimuendo (23/Nottingham Forest) sowie William Osula (22/Newcastle United), der allerdings eindeutig zu einem Wechsel nach Frankfurt tendiert und sich mit den Hessen mündlich bereits einig ist. Zudem laut ‚Sky‘ auf der Liste: Roberto Fernández (23/Espanyol Barcelona).