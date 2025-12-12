Bournemouth nimmt Semenyo-Ersatz ins Visier

Der AFC Bournemouth bereitet sich auf einen Abgang von Antoine Semenyo vor. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, haben die Cherries Philip Otele vom FC Basel als möglichen Nachfolger des Ghanaers ins Auge gefasst. Der 26-Jährige spielt seit Januar 2025 für die Schweizer und überzeugt in dieser Spielzeit mit elf Torbeteiligungen (acht Tore, drei Vorlagen) in 27 Pflichtspielen.

Dass Semenyo eine Ausstiegsklausel in Höhe von 74 Millionen Euro besitzt, ist ein offenes Geheimnis und an Interessenten mangelt es auch nicht. Manchester City, Manchester United und Tottenham Hotspur sollen am 25-Jährigen interessiert sein, doch die heißeste Spur führt zum FC Liverpool. Nach den Kontroversen rund um Mohamed Salah nehmen die Gerüchte um den Flügelspieler weiter an Fahrt auf. Der Rechtsfuß ist einer der formstärksten Spieler der Premier League in dieser Saison (sechs Tore, drei Vorlagen).