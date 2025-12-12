Verletzung: Leipzigs Banzuzi für dieses Jahr raus

RB Leipzig wird in diesem Jahr wohl nicht mehr auf Mittelfeldspieler Ezechiel Banzuzi zurückgreifen können. Laut ‚Sky‘ hat sich der 20-jährige Niederländer im Abschlusstraining eine Muskelverletzung zugezogen und wird sowohl heute (20:30 Uhr) gegen Union Berlin als auch nächste Woche Samstag (15:30 Uhr) gegen Hoffenheim ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seinem 16-Millionen-Transfer im Sommer ist Banzuzi unter Ole Werner Teilzeitkraft. Immerhin zwölfmal durfte der robuste Rechtsfuß mitwirken, davon allerdings nur einmal von Beginn an.