Verletzung: Leipzigs Banzuzi für dieses Jahr raus
RB Leipzig wird in diesem Jahr wohl nicht mehr auf Mittelfeldspieler Ezechiel Banzuzi zurückgreifen können. Laut ‚Sky‘ hat sich der 20-jährige Niederländer im Abschlusstraining eine Muskelverletzung zugezogen und wird sowohl heute (20:30 Uhr) gegen Union Berlin als auch nächste Woche Samstag (15:30 Uhr) gegen Hoffenheim ausfallen.
Seit seinem 16-Millionen-Transfer im Sommer ist Banzuzi unter Ole Werner Teilzeitkraft. Immerhin zwölfmal durfte der robuste Rechtsfuß mitwirken, davon allerdings nur einmal von Beginn an.
