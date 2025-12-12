Aufstiegsheld Mayenda im Winter in die Bundesliga?

„Das ist meine Mannschaft, mein Klub, meine Stadt – es ist ein besonderer Moment“, sagte Eliezer Mayenda bei seiner Vertragsverlängerung. Erst im Juli unterschrieb der 20-Jährige ein neues Arbeitspapier, das bis 2030 Gültigkeit besitzt. Euphorisiert vom Aufstieg in die Premier League wollte er voll durchstarten. Doch die Hinrunde läuft für den Spanier nicht wie geplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleich in seinem ersten Match in der Premier League knipste Mayenda am ersten Spieltag und trug gegen West Ham United zum 3:0-Sieg bei. Seitdem zeigt die Formkurve steil nach unten. Nach drei Startelfeinsätzen zu Beginn setzt Trainer Régis Le Bris überhaupt nicht mehr auf den Linksfuß, der hinter Wilson Isidor (25) und Brian Brobbey (23) nur Stürmer Nummer drei ist. Um auf Spielzeit zu kommen, könnte im Winter ein Wechsel anstehen.

Aufstiegsheld & Rekordhalter

Und wie ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, hat Mayenda in Deutschland einen Markt. Mindestens ein Bundesligist soll interessiert sein. Bekannt ist, dass der VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt im Winter nach einem Stürmer fahnden. Mayenda könnte da ins Profil passen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der spanische U21-Nationalspieler fühlt sich in der Sturmmitte am wohlsten, kann aber auch auf den linken oder rechten Flügel ausweichen. Seine Kaltschnäuzigkeit hat den Black Cats in der vergangenen Saison den Aufstieg beschert, in zwei der drei Play-off-Partien traf der Angreifer. Das Talent des Tempodribblers ist unbestritten. Bei seinem Jugendklub FC Sochaux debütierte er im Dezember 2021 im Alter von 16 Jahren als jüngster Spieler jemals, zwei Monate später unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag.

Leihe als realistische Option

Für Sunderland erzielte Mayenda in der vergangenen Saison immerhin zehn Tore und bereitete fünf weitere vor. Seine Effizienz könnte er ab Januar in der Bundesliga unter Beweis stellen. Eine Leihe ist wohl die realistischste Option.