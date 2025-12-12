Nach Bayern, HSV & Basel: Dippel geht zu Mourinho

Der ehemalige Analyst vom FC Bayern, Patrick Dippel, arbeitet künftig für Benfica Lissabon. Wie der ‚Record‘ berichtet, wird der 45-Jährige als Leiter der Scoutingabteilung für das Team von José Mourinho fungieren. Er gilt als Pionier im Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die Datenanalyse im Scouting.

Dippel schließt damit bei Benfica eine Lücke. Rui Costa kündigte schon vor Wochen bei seiner Wahl zum Präsidenten an, einen Chefscout installieren zu wollen. Dippel hatte zwischen 2015 und 2017 für den FC Bayern und zwischen 2020 und 2023 für den Hamburger SV als Analytiker gearbeitet. Bis zum vergangenen März war er als Chefscout beim FC Basel tätig.