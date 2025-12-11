Menü Suche
Einer vom FC Bayern: Drei Neue für Augsburg?

Das jüngste 2:0 gegen Bayer Leverkusen war ein deutliches Lebenszeichen. Dennoch will man den Kader beim FC Augsburg nicht nur im Winter noch einmal verbessern.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Mergim Berisha für Hoffenheim im Einsatz @Maxppp

Der FC Augsburg hat zwei echte Mittelstürmer ins Visier genommen. Laut ‚Sky‘ besteht Interesse an Mergim Berisha (27) von der TSG Hoffenheim sowie an U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic (20), aktuell beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.

Berisha, der bereits in der Saison 2022/23 für die Augsburger auflief, ist ein Kandidat für den Winter. Ein Transfer wäre durchaus denkbar, denn Berisha ist im Kraichgau nicht mehr eingeplant. Zu gerne würde man das üppige Gehalt des Rechtsfußes einsparen. Das Interesse an Ex-Jugendspieler Pejcinovic ist langfristiger angelegt. ‚Sky‘ zufolge wäre der so wuchtige Linksfuß eher für den kommenden Sommer angedacht.

Blick wandert nach München

Noch perspektivischer wäre der Transfer von Moritz Göttlicher (17), der seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern möchte und eine neue Herausforderung sucht. Neben den Augsburgern bekundet auch der FSV Mainz 05 Interesse an dem talentierten Mittelfeldspieler.

