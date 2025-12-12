Menü Suche
Bayer: Entwarnung bei Schick

von Daniel del Federico
Patrik Schick zeigt sich nachdenklich @Maxppp

Bayer Leverkusen kann beim Derby gegen den 1. FC Köln (Samstag, 18:30 Uhr) voraussichtlich wieder auf Patrik Schick zurückgreifen. Bayer-Coach Kasper Hjulmand zeigte sich auf der Pressekonferenz vor der Partie zuversichtlich, dass der 29-Jährige am Wochenende mitwirken kann. „Wir haben morgen nochmal einen neuen Medical Check. Aber wir denken schon, dass Schicky bereit ist“, erklärte der dänische Übungsleiter.

Schick verletzte sich im Champions League-Spiel gegen Newcastle United (2:2) bei einem Zweikampf mit Malick Thiaw (24) am Knöchel und blieb nach der Halbzeitpause in der Kabine. Der Tscheche ist trotz einer Faszienverletzung im September, die ihn einen Monat außer Gefecht setzte, der Top-Torschütze der Werkself.

