Nigeria verschont Bayer Leverkusen

von Daniel del Federico
Nathan Tella liegt auf dem Boden @Maxppp

Bayer Leverkusen kann auch in den nächsten Wochen auf Nathan Tella zurückgreifen. Der 26-Jährige wurde, anders als vom Verein befürchtet, nicht für Nigeria zum Afrika-Cup nominiert. Der zweifache Nationalspieler lief im Mai dieses Jahres zuletzt für die Super Eagles auf.

Für Bayer ist die Nicht-Nominierung des Angreifers eine gute Nachricht. Die Werkself muss auf die Afrika Cup-Teilnehmer Edmond Tapsoba (26), Ibrahim Maza (20), Eliesse Ben Seghir (20) und Christian Kofane (19) verzichten, zudem steht hinter dem Einsatz von Patrick Schick (29) ein Fragezeichen. Der Mittelstürmer verletzte sich im Champions League-Spiel gegen Newcastle United (2:2) am Knöchel. Tella bleibt damit für die Werkself eine wichtige Option in der Sturmspitze.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
