Barça: Flick macht die Tür für ter Stegen zu

von Dominik Sandler
Hansi Flick (l.) im Gespräch mit Marc-André ter Stegen (r.) @Maxppp

Für Marc-André ter Stegen wird es auf absehbare Zeit beim FC Barcelona schwer. Auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Heimspiel gegen CA Osasuna untermauerte Trainer Hansi Flick einmal mehr, dass Joan García (24) weiterhin spielen wird: „Joan ist die Nummer eins, sonst niemand. Es gibt keine Nummer zwei oder drei, und es kommt überhaupt nicht in Frage, Joan auszutauschen. Natürlich spreche ich mit ter Stegen, wie immer mit meinen Spielern, aber die Dinge bleiben unter uns.“

Der Druck für ter Stegen steigt damit immer mehr. Nach seiner langwierigen Verletzung ist der 33-Jährige wieder fit und drängt auf Spielzeit. Da er diese bei den Katalanen nicht bekommt, ist eine Luftveränderung im Januar nötig. Es scheint aktuell der einzige Weg zu sein, um auf den WM-Zug aufzuspringen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Marc-André ter Stegen

