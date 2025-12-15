Erneuter Eingriff: Gladbach bestätigt Kleindienst-Ausfall

Tim Kleindienst muss fürs Erste erneut kürzertreten. Borussia Mönchengladbach vermeldet, dass sich der Stürmer erfolgreich einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterzogen hat. In der Folge stehe der 30-Jährige den Fohlen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung, ein langfristiger Ausfall sei aber nicht zu erwarten.

Kleindienst hatte erst am 22. November nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback für die Gladbacher beim 3:0-Erfolg über den 1. FC Heidenheim gefeiert. Kurz darauf schlug sich der deutsche Nationalspieler (sechs Länderspiele) mit Problemen an der Narbe herum. Kolportiert wurde zwischenzeitlich sogar ein Saison-Aus, davon will Sportchef Rouven Schröder aber nichts wissen: „Ich bin mir sicher, dass wir ihn in absehbarer Zukunft wieder auf dem Platz sehen werden.“