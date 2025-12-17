Kompany befördert Karl

Lennart Karl darf sich Hoffnungen auf einen dauerhaften Stammplatz beim FC Bayern machen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, betrachtet Trainer Vincent Kompany den 17-Jährigen inzwischen nicht mehr als Talent, sondern vielmehr als vollwertiges Mitglied des Kaders. Somit könnte Karl Mitspielern wie Michael Olise (24), Jamal Musiala (22), Luis Díaz (28) sowie Serge Gnabry (30) ernsthafte Konkurrenz machen.

Karl gab sein Bundesliga-Debüt am ersten Spieltag der laufenden Saison gegen RB Leipzig (6:0). Seitdem absolvierte der Offensivstar wettbewerbsübergreifend 21 Partien für den deutschen Rekordmeister, in denen er sechs Tore schoss und zwei weitere vorbereitete. Zudem schnappte er sich in der Champions League einen Rekord von Kylian Mbappé (26), indem er als jüngster Spieler der Geschichte in drei aufeinanderfolgenden Partien ein Tor erzielte.