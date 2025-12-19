Neuer-Verlängerung kein Selbstläufer

Zum aktuellen Zeitpunkt ist es offenbar alles andere als in Stein gemeißelt, dass Manuel Neuer nochmal ein Jahr beim FC Bayern dranhängt. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, ist eine Verlängerung des 39-jährigen Torhüters kein Selbstläufer. Es sei derzeit eine 50:50-Entscheidung, Neuer beschäftige sich gerade mit der Frage, ob er im kommenden Sommer mit möglichen Titelgewinnen abtreten soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gespräche sind für kurz nach seinem 40. Geburstag am 27. März anberaumt. Der Weltmeister von 2014 hatte bereits Ende November den Zeitplan definiert: „Richtung März hin in der Nationalmannschaftspause. Ich muss mir schon meine Gedanken machen, wie es weitergeht.“ Sollte Neuer seine Karriere fortsetzen wollen, würde Bayern ihm auch ein neues Arbeitspapier vorlegen. Nötig wäre aber, dass der Routinier, der aktuell an einem Muskelfaserris laboriert, zu einer Senkung seines 20-Millionen-Gehalts bereit wäre.