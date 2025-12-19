Menü Suche
FC Bayern: Kimmich-Start auf der Kippe

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Joshua Kimmich in Aktion für den FC Bayern @Maxppp

Joshua Kimmich wird beim Auswärtsspiel am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim möglicherweise auf der Bank Platz nehmen müssen. Laut der ‚Bild‘ droht der Mittelfeldspieler mit Sprunggelenksproblemen für die Startelf auszufallen. Im Training konnte Kimmich zuletzt nicht voll mitziehen.

Erste Alternative für Kimmich sei Leon Goretzka (30). In elf von 14 Ligaspielen stand Kimmich in der laufenden Saison von Beginn an auf dem Platz. Ein Treffer und vier Vorlagen sammelte der DFB-Kapitän.

