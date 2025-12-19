Menü Suche
Neuer Interessent für Peretz

von Daniel del Federico - Quelle: Bayern Insider
Daniel Peretz 2324 2.jpg @Maxppp

Der aktuell an den Hamburger SV ausgeliehene Daniel Peretz ist in den Fokus von Stade Brest gerückt. Wie ‚Bayern Insider‘ berichtet, zeigen die Franzosen Interesse an dem 25-jährigen Schlussmann. Zuvor wurde bereits der englische Zweitligist FC Southampton mit dem israelischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Peretz war im vergangenen Sommer leihweise vom FC Bayern München zum Bundesliga-Aufsteiger gewechselt, bestritt seitdem jedoch nur zwei Pokalspiele für die Rothosen. Im mannschaftsinternen Konkurrenzkampf hat Daniel Heuer Fernandes weiterhin die Nase vorn. Interessent Stade Brest belegt in der französischen Ligue 1 zurzeit den elften Tabellenplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
