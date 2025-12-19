Neuer Interessent für Peretz

Der aktuell an den Hamburger SV ausgeliehene Daniel Peretz ist in den Fokus von Stade Brest gerückt. Wie ‚Bayern Insider‘ berichtet, zeigen die Franzosen Interesse an dem 25-jährigen Schlussmann. Zuvor wurde bereits der englische Zweitligist FC Southampton mit dem israelischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Peretz war im vergangenen Sommer leihweise vom FC Bayern München zum Bundesliga-Aufsteiger gewechselt, bestritt seitdem jedoch nur zwei Pokalspiele für die Rothosen. Im mannschaftsinternen Konkurrenzkampf hat Daniel Heuer Fernandes weiterhin die Nase vorn. Interessent Stade Brest belegt in der französischen Ligue 1 zurzeit den elften Tabellenplatz.