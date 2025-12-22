Transfer-Zweikampf zwischen HSV & FCA?

Raoul Petretta könnte bald den Weg in die Bundesliga finden. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sowohl der Hamburger SV als auch der FC Augsburg beim Linksverteidiger vorgefühlt. Zuletzt war Petretta für den FC Toronto aktiv, ab Januar ist er ablösefrei zu haben. Auch zwei portugiesische Klubs haben Interesse.

Ausgebildet wurde der in Deutschland geborene 28-Jährige beim FC Basel. Auch für Kasimpasa in der Türkei war Petretta bereits aktiv. Befindet sich seine nächste Station in der Bundesliga?