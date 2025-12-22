Menü Suche
Transfer-Zweikampf zwischen HSV & FCA?

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Raoul Petretta könnte bald den Weg in die Bundesliga finden. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sowohl der Hamburger SV als auch der FC Augsburg beim Linksverteidiger vorgefühlt. Zuletzt war Petretta für den FC Toronto aktiv, ab Januar ist er ablösefrei zu haben. Auch zwei portugiesische Klubs haben Interesse.

Ausgebildet wurde der in Deutschland geborene 28-Jährige beim FC Basel. Auch für Kasimpasa in der Türkei war Petretta bereits aktiv. Befindet sich seine nächste Station in der Bundesliga?

Bundesliga
Major League Soccer
Hamburg
Augsburg
Toronto
Raoul Petretta

