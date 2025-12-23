Winterwechsel: Marmoush schießt sich in Stellung

Der Held war am Ende der Superstar: Mohamed Salah schoss seine Ägypter im ersten Gruppenspiel beim Afrika-Cup in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen Simbabwe. Zuvor war es aber sein Sparringspartner, der das Spiel an sich riss. Omar Marmoush war omnipräsent und traf auch selbst sehenswert zum zwischenzeitlichen Ausgleich (64.).

Für den Ex-Bundesliga-Kicker ein echter Befreiungsschlag, denn bei Manchester City läuft es für ihn in dieser Saison so gar nicht rund. Nur in vier seiner 15 Einsätze durfte Marmoush beginnen, ein Tor gelang ihm nur im vergleichsweise unbedeutenden Ligapokal.

Dabei war der Stürmer vor einem Jahr noch auf dem bisherigen Karrierehöhepunkt. Bei Eintracht Frankfurt legte er eine Fabelhinrunde hin. In 26 Pflichtspielen gelangen ihm 20 Tore und 14 Vorlagen. Anschließend schlug City zu: Für 75 Millionen Euro Ablöse ging es auf die Insel. Folgt nun schon wieder der Abschied?

Gerücht um Tottenham-Leihe

In englischen Medien wird bereits über einen erneuten Winterwechsel von Marmoush spekuliert. ‚Teamtalk‘ brachte den schnellen und abschlussstarken Rechtsfuß zuletzt als Leihgabe für Tottenham Hotspur ins Spiel, eine Kaufoption könne auch Thema werden.

Klar ist, dass Marmoush (Vertrag bis 2029) mit seinem Status bei City unzufrieden ist. Beim Afrika-Cup (Finale am 18. Januar) hat er bestenfalls noch einige Gelegenheiten, seinen Status mit weiteren Toren aufzupolieren und sich so eventuell für einen anschließenden Wechsel in Stellung zu bringen.