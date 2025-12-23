Rafinha beendet Karriere

Rafael Alcântara do Nascimento – kurz Rafinha – hat am Montagabend seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel gehängt. Der Bruder von Ex-Bayern-Profi Thiago verkündete sein Karriereende über seine Social Media-Kanäle. Seit Sommer 2024 war der 32-Jährige bereits ohne feste Anstellung bei einem Verein.

Der ehemalige Mittelfeldspieler blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Unter anderem spielte Rafinha für große Vereine wie den FC Barcelona, Inter Mailand oder Paris St. Germain. Seine glorreichsten Momente erlebte der zweifache brasilianische Nationalspieler bei dem Gewinn der Champions League, der französischen Meisterschaft und der spanischen Meisterschaft. Außerdem wurde er 2016 Olympiasieger.