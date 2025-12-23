BVB: Gerüchte um acht Winter-Abgänge

Aarón Anselmino (20)

Der Innenverteidiger wurde im Sommer vom FC Chelsea für ein Jahr und ohne Kaufoption ausgeliehen, kam verletzungsbedingt zwar nur unregelmäßig zum Einsatz, wusste dafür aber zu überzeugen. Laut ‚Sky‘ verfügen die Blues jedoch über eine Sonderklausel, die es ermöglicht, die ursprünglich bis zum Sommer vereinbarte Leihe aufgrund geringer Spielzeit schon im Januar zu beenden. Ob Chelsea von dieser Vertragsoption Gebrauch machen wird, ist aber völlig offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Almugera Kabar (19)

Dem Linksverteidiger fehlt beim BVB die Perspektive. Kabar kam in der laufenden Spielzeit bisher nur für die zweite Mannschaft der Schwarz-Gelben zum Einsatz und hat deshalb laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ den Entschluss gefasst, den Verein im Winter zu verlassen. Sein Wunschziel ist die Premier League, wo neben dem FC Brentford drei weitere Vereine Interesse bekunden sollen.

Cole Campbell (19)

Der Flügelspieler schaffte es in dieser Saison nur zu einem 16-minütigen Einsatz und wurde jüngst aus disziplinarischen Gründen beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg (1:1) aus dem Kader gestrichen. Laut ‚Het Laatste Nieuws‘ forciert der FC Brügge einen Transfer des Offensivjuwels für rund sieben Millionen Euro. Die Verhandlungen zwischen beiden Vereinen seien weit fortgeschritten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fábio Silva (23)

Der 22 Millionen Euro teure Sommerneuzugang kommt nicht auf die gewünschte Spielzeit, die sich der Portugiese mit Blick auf die WM im kommenden Jahr wünscht. ‚Sky‘ berichtete kürzlich, dass sich Betis Sevilla in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Leihe mit Kaufoption befindet. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl will davon aber nichts wissen und unterstrich vehement: „Fábio wird bleiben. Ich habe gar keine Lust, ihn abzugeben. Warum sollten wir das tun?”

Filippo Mané (20)

Der Innenverteidiger kommt unter Niko Kovac nicht richtig in Tritt. In der aktuellen Saison waren Mané lediglich 176 Spielminuten in der ersten Mannschaft vergönnt. Der Youngster ist zudem kein Teil der Profi-Trainingsgruppe mehr. Aufgrund seines bis 2028 datierten Vertrags wird eine Leihe im Winter von den ‚Ruhr Nachrichten‘ als „realistisches Szenario“ bezeichnet. Konkrete Spuren gibt es bislang allerdings nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Julien Duranville (19)

Mangels Perspektive und Spielpraxis strebt der belgische Flügelspieler im Winter eine Leihe an. In den vergangenen Wochen wurden Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach sowie Ex-Klub RSC Anderlecht als mögliche Abnehmer gehandelt. Das Interesse aus Bremen soll jedoch nicht allzu konkret sein. Auch Gladbach-Sportdirektor Rouven Schröder winkte ab: „Ein interessanter Spieler, aber nicht für Borussia.“ Anderlecht hat bisher noch keinen konkreten Vorstoß gewagt.

Niklas Süle (30)

Der Innenverteidiger soll den BVB spätestens im kommenden Sommer verlassen, um Platz auf der Gehaltsliste zu schaffen, der auslaufende Vertrag wird wohl nicht verlängert. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ bringt einen Winterwechsel zum AC Mailand ins Spiel. Die Rossoneri suchen nach Verstärkungen fürs Abwehrzentrum und könnten dementsprechend einen Vorstoß wagen. Knackpunkt bleibt Süles üppiges Gehalt von knapp sieben Millionen Euro, das ihm bis zum Vertragsende an der Strobelallee noch zusteht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Salih Özcan (27)

Özcan sehnt sich nach mehr Spielanteilen beim BVB, die er unter Kovac nicht bekommt. Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus. Özcan darf Dortmund bei einem passenden Angebot aber auch ein halbes Jahr vor Vertragsende verlassen. Türkische Medien nannten zuletzt Galatasaray als möglichen Abnehmer im Januar. Im Raum steht eine Ablöse von 1,5 bis zwei Millionen Euro. Zudem wird Ex-Klub 1. FC Köln und Besiktas loses Interesse nachgesagt.