Zwei neue Mitspieler im Semenyo-Poker

Zwei weitere Premier League-Vereine steigen ins Rennen um Antoine Semenyo ein. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat der FC Chelsea am Montagabend ein Angebot für den 25-Jährigen abgegeben. Zudem berichtet ‚Teamtalk‘, dass der FC Arsenal eine erste Anfrage für den Spieler vom AFC Bournemouth eingereicht hat. Interesse wird seit geraumer Zeit auch dem FC Liverpool, Manchester United, Manchester City sowie Tottenham Hotspur nachgesagt.

Der große Andrang im Poker um Semenyo ist auch auf seine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 70 Millionen Euro zurückzuführen, die nur noch bis zum 10. Januar gültig ist. Semenyos Wunschverein soll Liverpool sein, den Spurs hat er angeblich bereits eine Absage erteilt.