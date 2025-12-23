Menü Suche
Kommentar
Premier League

Zwei neue Mitspieler im Semenyo-Poker

von Leon Morsbach - Quelle: Daily Mail | Teamtalk
1 min.
Antoine Semenyo ballt die Faust beim Jubel @Maxppp

Zwei weitere Premier League-Vereine steigen ins Rennen um Antoine Semenyo ein. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat der FC Chelsea am Montagabend ein Angebot für den 25-Jährigen abgegeben. Zudem berichtet ‚Teamtalk‘, dass der FC Arsenal eine erste Anfrage für den Spieler vom AFC Bournemouth eingereicht hat. Interesse wird seit geraumer Zeit auch dem FC Liverpool, Manchester United, Manchester City sowie Tottenham Hotspur nachgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der große Andrang im Poker um Semenyo ist auch auf seine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 70 Millionen Euro zurückzuführen, die nur noch bis zum 10. Januar gültig ist. Semenyos Wunschverein soll Liverpool sein, den Spurs hat er angeblich bereits eine Absage erteilt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bournemouth
Arsenal
Chelsea
Man United
Liverpool
ManCity
Spurs
Antoine Semenyo

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Arsenal Logo FC Arsenal
Chelsea Logo FC Chelsea
Man United Logo Manchester United FC
Liverpool Logo FC Liverpool
ManCity Logo Manchester City FC
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Antoine Semenyo Antoine Semenyo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert