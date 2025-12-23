Fürth kündigt Verstärkungen an

Die SpVgg Greuther Fürth überwintert auf einem Abstiegsplatz und will deshalb in der Winterpause personell nachlegen. Gegenüber den ‚Nürnberger Nachrichten‘ sagt Sportdirektor Stephan Fürstner: „Die Sinne sind geschärft und wir arbeiten auf Hochtouren. Wir prüfen Möglichkeiten und Optionen, die sinnhaft und realisierbar sind, um nicht unnötig Zeit zu verlieren. Am Ende wird es aber auch weit in den Januar reingehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem die Defensive steht dabei im Fokus, schließlich kassierte das Kleeblatt satte 44 Gegentreffer in der Hinrunde. „Da sind die Schwankungen zu groß und wir sind auch personell auf Kante genäht“, so Fürstner. Auch Abgänge schließt der 38-Jährige nicht aus: „Ich könnte fünf, sechs Spieler aufzählen, die definitiv mit ihren Einsatzzeiten und ihren Leistungen nicht zufrieden sind.“ Erst vor drei Wochen hat Heiko Vogel die Mittelfranken von Thomas Kleine übernommen. In seinen ersten drei Spielen holte der 50-Jährige lediglich zwei Punkte.