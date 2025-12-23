Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Schalke-Zugänge: Baumann nennt Bedingung

von Leon Morsbach - Quelle: schalke04.de
1 min.
Frank Baumann ist Sportvorstand beim FC Schalke 04 @Maxppp

Frank Baumann verfolgt bei Schalke 04 einen klaren Transferplan. Wie der 50-Jährige im vereinseigenen Interview verrät, prüft Schalke „Optionen auf der Zu- und Abgangsseite.“ Dennoch ist für den Sportvorstand eines klar: „Wir handeln nur, wenn wir überzeugt sind, dass ein Spieler uns sportlich, charakterlich weiterbringt und es wirtschaftlich passt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Zuge dessen spricht Baumann von einer „Schalke-DNA“, die den Knappen „vom Anforderungsprofil für den Cheftrainer bis hin zur Zielstruktur des Kaders“ Orientierung bieten soll, um das „Budget gezielt einzusetzen.“ Der ehemalige Geschäftsführer von Werder Bremen ist seit dem ersten Juni bei den Königsblauen aktiv und hat einen großen Anteil an der im Vergleich zur vergangenen Saison durchaus erfolgreichen Spielzeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Frank Baumann

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Frank Baumann Frank Baumann
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert