Schalke-Zugänge: Baumann nennt Bedingung

Frank Baumann verfolgt bei Schalke 04 einen klaren Transferplan. Wie der 50-Jährige im vereinseigenen Interview verrät, prüft Schalke „Optionen auf der Zu- und Abgangsseite.“ Dennoch ist für den Sportvorstand eines klar: „Wir handeln nur, wenn wir überzeugt sind, dass ein Spieler uns sportlich, charakterlich weiterbringt und es wirtschaftlich passt.“

Im Zuge dessen spricht Baumann von einer „Schalke-DNA“, die den Knappen „vom Anforderungsprofil für den Cheftrainer bis hin zur Zielstruktur des Kaders“ Orientierung bieten soll, um das „Budget gezielt einzusetzen.“ Der ehemalige Geschäftsführer von Werder Bremen ist seit dem ersten Juni bei den Königsblauen aktiv und hat einen großen Anteil an der im Vergleich zur vergangenen Saison durchaus erfolgreichen Spielzeit.