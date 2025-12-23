Fortuna: Anfang-Entlassung zu teuer?

Eine Entlassung von Trainer Markus Anfang würde Fortuna Düsseldorf finanziell vor Probleme stellen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 51-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, 30.000 Euro im Monat verdient und damit gemeinsam mit dem bereits entlassenen Daniel Thioune (Vertrag bis 2028) allein bis zum Sommer Unkosten in Höhe von 480.000 Euro entstehen. Trotz des 2:1-Erfolgs am vergangenen Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth sei die Zukunft von Anfang noch nicht gesichert.

Sven Mislintat hatte bereits nach der Partie angekündigt, dass er in den kommenden Tagen eine Entscheidung auf der Trainerposition treffen werde. Anfang war erst im Oktober als Nachfolger von Thioune beim Zweitligisten installiert worden, konnte der Fortuna bislang aber noch nicht seinen Stempel aufdrücken. In zehn Pflichtspielen gelangen F95 nur zwei Siege.