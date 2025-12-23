Schnelle Entscheidung: BVB & VfB hoffen auf Bakola

Kennern des Transfermarkts ist Darryl Bakola bereits ein Begriff. Eintracht Frankfurt wurde schon Mitte November mit einer Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers von Olympique Marseille in Verbindung gebracht. Nun gibt es weitere Bewerber aus der Bundesliga.

Wie FT aus Frankreich erfuhr, sind Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart sehr am Hochbegabten interessiert. Und die Chancen auf eine Verpflichtung könnten schlechter stehen. Denn: Bakola liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei OM vor. Nimmt er dieses nicht zügig an, könnte Marseille einem Verkauf in diesem Winter zustimmen.

Zwar ist Bakola noch bis 2027 an seinen Ausbildungsklub gebunden. Doch OM ist ein gebranntes Kind in Sachen ablösefreie Verluste talentierter Eigengewächse. Entsprechend fordert man nun ein klares Bekenntnis von Bakola – oder freut sich eben über eine schicke Ablöse.

Engländer im Rennen

Die erwähnten Bundesligisten haben jedoch beileibe nicht freie Fahrt. Der FC Chelsea wurde bereits wegen Bakola vorstellig und würde ihn wohl innerhalb Frankreichs zu Partnerklub Racing Straßburg verleihen. Ebenfalls im Rennen: Der FC Arsenal und Newcastle United.