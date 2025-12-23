Menü Suche
St. Pauli: Saliakas wird umworben

von Luca Hansen - Quelle: Sports DNA
Manolis Saliakas schaut nicht begeistert @Maxppp

Der FC St. Pauli muss sich mit einem möglichen Abgang von Manolis Saliakas auseinandersetzen. Wie ‚Sports DNA‘ berichtet, befasst sich AEK Athen mit dem Rechtsverteidiger. Am Millerntor fungiert der 29-Jährige meist als Einwechselspieler.

Saliakas spielt seit 2022 für Pauli. In der laufenden Spielzeit stand er wettbewerbsübergreifend in zehn Spielen auf dem Rasen. Zieht es ihn im Winter zurück in die Heimat?

