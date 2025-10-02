Bezahltes Praktikum in der FT-Redaktion

Dein Herz schlägt für Fußball, Spielertransfers sind dein guilty pleasure? Für dich war immer klar, dass Newcastle United am Ende 85 Millionen für Nick Woltemade zahlt? Du hast Bock auf ein Praktikum, das anders ist als die, die du vielleicht schon hattest?

Dann bist du hier genau richtig, bewirb dich jetzt für dein Praktikum bei FT! Wir suchen einen Praktikanten (m/w/d), der ab sofort unsere fußballbegeisterte und professionelle Online-Redaktion in Köln verstärkt. Mindestdauer drei Monate, gerne länger.

Dein Aufgabengebiet:

Artikel eigenständig verfassen

Themen selbst einbringen, recherchieren und ausarbeiten bis zum fertigen Artikel

vielfältige und abwechslungsreiche redaktionelle Tätigkeiten

Social Media

kein Kaffeekochen!

Voraussetzungen:

sehr gute Fußballkenntnisse, große Leidenschaft für den Fußball

gute Allgemeinbildung

sehr gute Rechtschreibung

Talent für journalistisches und eigenständiges Arbeiten

Kreativität und eine schnelle Auffassungsgabe

Bereitschaft für Wochenenddienste

Idealerweise

studierst du im Bereich Kommunikations-, Medien-, Sport-, Sozial-, Wirtschaftswissenschaft oder in einem vergleichbaren Fachbereich

hast du gute Fremdsprachenkenntnisse

bist du sehr flexibel und brennst für eine Aufgabe im Fußball-Business

Wir bieten:

einen bezahlten Praktikumsplatz

flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, ein Arbeitsklima auf Augenhöhe

Chance zur Entfaltung und kreativen, eigenständigen Arbeit

intensive Einblicke in die Welt des professionellen Fußballs und Journalismus‘

journalistische Erfahrungen in einer tagesaktuellen Online-Sportredaktion

modernes, attraktives Loft-Büro in der Kölner Innenstadt

internationale Vernetzung und die Chance auf Auslandsreisen

wenn gewünscht:

Deutschlandticket

exklusive Mitarbeiterangebote

Interesse geweckt? Dann schicke deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an schatz@fussballtransfers.com. Wir freuen uns auf dich!