Bezahltes Praktikum in der FT-Redaktion
Dein Herz schlägt für Fußball, Spielertransfers sind dein guilty pleasure? Für dich war immer klar, dass Newcastle United am Ende 85 Millionen für Nick Woltemade zahlt? Du hast Bock auf ein Praktikum, das anders ist als die, die du vielleicht schon hattest?
Dann bist du hier genau richtig, bewirb dich jetzt für dein Praktikum bei FT! Wir suchen einen Praktikanten (m/w/d), der ab sofort unsere fußballbegeisterte und professionelle Online-Redaktion in Köln verstärkt. Mindestdauer drei Monate, gerne länger.
Dein Aufgabengebiet:
- Artikel eigenständig verfassen
- Themen selbst einbringen, recherchieren und ausarbeiten bis zum fertigen Artikel
- vielfältige und abwechslungsreiche redaktionelle Tätigkeiten
- Social Media
- kein Kaffeekochen!
Voraussetzungen:
- sehr gute Fußballkenntnisse, große Leidenschaft für den Fußball
- gute Allgemeinbildung
- sehr gute Rechtschreibung
- Talent für journalistisches und eigenständiges Arbeiten
- Kreativität und eine schnelle Auffassungsgabe
- Bereitschaft für Wochenenddienste
Idealerweise
- studierst du im Bereich Kommunikations-, Medien-, Sport-, Sozial-, Wirtschaftswissenschaft oder in einem vergleichbaren Fachbereich
- hast du gute Fremdsprachenkenntnisse
- bist du sehr flexibel und brennst für eine Aufgabe im Fußball-Business
Wir bieten:
- einen bezahlten Praktikumsplatz
- flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, ein Arbeitsklima auf Augenhöhe
- Chance zur Entfaltung und kreativen, eigenständigen Arbeit
- intensive Einblicke in die Welt des professionellen Fußballs und Journalismus‘
- journalistische Erfahrungen in einer tagesaktuellen Online-Sportredaktion
- modernes, attraktives Loft-Büro in der Kölner Innenstadt
- internationale Vernetzung und die Chance auf Auslandsreisen
wenn gewünscht:
- Deutschlandticket
- exklusive Mitarbeiterangebote
Interesse geweckt? Dann schicke deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an schatz@fussballtransfers.com. Wir freuen uns auf dich!
