Bezahltes Social Media-Praktikum bei FT & Kick11

Dein Herz schlägt für Fußball, Social Media ist deine Welt? Du lachst als erstes über neue Memes und fandest Leute, die Digital Detox machen, schon immer weird? Du hast Bock auf ein Praktikum, das anders ist als die, die du vielleicht schon hattest?
Dann bewirb dich jetzt für dein Praktikum bei FT und Kick11! Wir suchen einen Social Media-Praktikanten (m/w/d), der ab sofort unsere fußballbegeisterte und professionelle Online-Redaktion in Köln verstärkt. Mindestdauer drei Monate, gerne länger.
Dein Aufgabengebiet:
- Unterstützung bei der Planung, Produktion und Veröffentlichung unterschiedlicher Multimedia-Formate für die Social Media-Kanäle von FT und Kick11
- Durchführung der wöchentlichen KPI-Analyse
- Beobachtung digitaler Trends
- Kreative und eigenständige Mitarbeit im Social Media-Team
Das bringst du mit:
- Leidenschaft für Social Media sowie Fußball
- Erste Erfahrungen im Umgang mit Adobe Photoshop
- Ein gutes Auge für Bildsprache und Ästhetik
- Lust auf kreative und eigenverantwortliche Arbeit
- Eine gute Rechtschreibung
- Bereitschaft für Wochenenddienste
Idealerweise…
- studierst du im Bereich Kommunikations-, Medien-, Sport-, Sozial-, Wirtschaftswissenschaft oder in einem vergleichbaren Fachbereich
- hast du erste Erfahrungen mit Adobe Premiere & After Effects
- hast du gute Englischkenntnisse
Wir bieten:
- einen bezahlten Praktikumsplatz
- flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, ein Arbeitsklima auf Augenhöhe
- Chance zur Entfaltung und kreativen, eigenständigen Gestaltung
- Intensive Einblicke in die Welt des professionellen Fußballs
- vielfältige Erfahrungen in einer tagesaktuellen Online-Sportredaktion
- modernes, attraktives Loft-Büro in der Kölner Innenstadt
- internationale Vernetzung und die Chance auf Auslandsreisen
wenn gewünscht:
- Deutschlandticket
- exklusive Mitarbeiterangebote
Interesse geweckt? Dann schicke deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an schatz@fussballtransfers.com. Wir freuen uns!
