Bezahltes Social Media-Praktikum bei FT & Kick11

Dein Herz schlägt für Fußball, Social Media ist deine Welt? Du lachst als erstes über neue Memes und fandest Leute, die Digital Detox machen, schon immer weird? Du hast Bock auf ein Praktikum, das anders ist als die, die du vielleicht schon hattest?

Unter der Anzeige geht's weiter

Dann bewirb dich jetzt für dein Praktikum bei FT und Kick11! Wir suchen einen Social Media-Praktikanten (m/w/d), der ab sofort unsere fußballbegeisterte und professionelle Online-Redaktion in Köln verstärkt. Mindestdauer drei Monate, gerne länger.

Dein Aufgabengebiet:

Unterstützung bei der Planung, Produktion und Veröffentlichung unterschiedlicher Multimedia-Formate für die Social Media-Kanäle von FT und Kick11

und Durchführung der wöchentlichen KPI-Analyse

Beobachtung digitaler Trends

Kreative und eigenständige Mitarbeit im Social Media-Team

Das bringst du mit:

Leidenschaft für Social Media sowie Fußball

Erste Erfahrungen im Umgang mit Adobe Photoshop

Ein gutes Auge für Bildsprache und Ästhetik

Lust auf kreative und eigenverantwortliche Arbeit

Eine gute Rechtschreibung

Bereitschaft für Wochenenddienste

Idealerweise…

studierst du im Bereich Kommunikations-, Medien-, Sport-, Sozial-, Wirtschaftswissenschaft oder in einem vergleichbaren Fachbereich

hast du erste Erfahrungen mit Adobe Premiere & After Effects

hast du gute Englischkenntnisse

Wir bieten:

einen bezahlten Praktikumsplatz

flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, ein Arbeitsklima auf Augenhöhe

Chance zur Entfaltung und kreativen, eigenständigen Gestaltung

Intensive Einblicke in die Welt des professionellen Fußballs

vielfältige Erfahrungen in einer tagesaktuellen Online-Sportredaktion

modernes, attraktives Loft-Büro in der Kölner Innenstadt

internationale Vernetzung und die Chance auf Auslandsreisen

wenn gewünscht:

Deutschlandticket

exklusive Mitarbeiterangebote

Interesse geweckt? Dann schicke deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an schatz@fussballtransfers.com. Wir freuen uns!