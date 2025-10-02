Debüt winkt: Zidane-Sohn für Nationalteam nominiert

Für Luca Zidane geht es bald erstmals auf Länderspielreise. Der Sohn von Legende Zinedine Zidane ist für das Auswahlteam von Algerien nominiert worden. Damit wird der 27-jährige Torhüter für seine guten Leistungen im Trikot des FC Granada belohnt.

Bis zur U20-Nationalmannschaft spielte Zidane regelmäßig für Frankreichs U-Teams. Der große Sprung in die Weltspitze ist dem derzeitigen Zweitligaprofi aber verwehrt geblieben. Nun erhält der 1,83 Meter große Torhüter doch noch die Chance auf ein Länderspiel.