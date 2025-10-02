Menü Suche
Debüt winkt: Zidane-Sohn für Nationalteam nominiert

von Dominik Schneider
1 min.
Luca Zidane ist der Sohn von Zinedine Zidane @Maxppp

Für Luca Zidane geht es bald erstmals auf Länderspielreise. Der Sohn von Legende Zinedine Zidane ist für das Auswahlteam von Algerien nominiert worden. Damit wird der 27-jährige Torhüter für seine guten Leistungen im Trikot des FC Granada belohnt.

Équipe d'Algérie de football
قائمة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا لمبارتي الصومال وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026

#LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿
Bis zur U20-Nationalmannschaft spielte Zidane regelmäßig für Frankreichs U-Teams. Der große Sprung in die Weltspitze ist dem derzeitigen Zweitligaprofi aber verwehrt geblieben. Nun erhält der 1,83 Meter große Torhüter doch noch die Chance auf ein Länderspiel.

WM-Qualifikation Afrika
Algerien
Luca Zidane

