Irres Gerücht um Lewandowski

Robert Lewandowski wurde von einem Verantwortlichen des FC Barcelona zum Ende der Saison 2022/23 angeblich angehalten, an den letzten beiden Spieltagen keine Tore mehr zu schießen. Diese Geschichte geht aus einer neu erschienenen Biografie über den 37-jährigen Knipser hervor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Einordnung: Barça hatte sich damals frühzeitig die Meisterschaft gesichert und Lewandowski stand bei 23 Saisontoren. Hätte er zwei weitere erzielt, wäre eine Bonus-Ablösezahlung in Höhe von 2,5 Millionen Euro an den FC Bayern fällig geworden, heißt es im Buch ‚Lewandowski. Prawdziwy‘ von Sebastian Staszewski. Tatsächlich traf Lewy an den verbleibenden Spieltagen gegen den RCD Mallorca (3:0) und bei Celta Vigo (1:2) nicht. Dass er in beiden Partien aber über die volle Spielzeit auf dem Rasen stand, lässt sicherlich Zweifel an Staszewskis Geschichte zu.