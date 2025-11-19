Einigung im Saka-Poker

Dem FC Arsenal ist in den Verhandlungen mit Bukayo Saka (24) der entscheidende Durchbruch gelungen. Nach Informationen von ‚RMC‘ befinden sich die Gespräche in der finalen Phase, in den kommenden Wochen werde Saka seinen bis 2027 datierten Vertrag um drei weitere Jahre verlängern.

Mit der Unterschrift geht dem Vernehmen nach eine stattliche Gehaltserhöhung einher. Saka spielt seit 2008 für Arsenal, im Trikot der Gunners-Profis sammelte der Rechtsaußen 76 Tore und 71 Assists in 277 Spielen.