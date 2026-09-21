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Bundesliga

Erstes Update zu Gruda

von Julian Jasch
Brajan Gruda im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

Wird Kreativspieler Brajan Gruda (22) rechtzeitig für die Länderspielpause fit? RB Leipzigs Cheftrainer Martín Demichelis gab nach der gestrigen 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen leichte Entwarnung: „Brajan hat einen Schlag gegen das Becken abbekommen. Wir wollten kein Risiko eingehen. Ich glaube, es ist keine schwere Verletzung.“

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Am Sonntag musste Gruda bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Weitere Untersuchungen sollen heute Aufschluss darüber geben, ob es sich um eine strukturelle Verletzung handelt. Dann könnte ein DFB-Einsatz ernsthaft in Gefahr sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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