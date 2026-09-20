Borussia Mönchengladbach hat sich mit Alexander Blessin mündlich auf eine Zusammenarbeit verständigt. Das ist einem Bericht von ‚Sky‘ zu entnehmen. In trockenen Tüchern sei der Deal noch nicht, es werde aber zeitnah ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen erwartet.

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Wer bringt Gladbach wieder in die Spur? Alexander Blessin Enrico Maaßen Vladimir Petkovic Ein anderer Trainer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gladbachs Sportchef Rouven Schröder bestätigte bereits am gestrigen Samstag die Übereinkunft mit einem Kandidaten. Zuletzt wurden neben Blessin auch noch Enrico Maaßen (FC St. Gallen) und Vladimir Petkovic (vereinslos) mit den Fohlen in Verbindung gebracht, die sich auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Eugen Polanski befinden.