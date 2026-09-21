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UEFA Nations League

Klopp-E-Mail geleakt

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
1 min.
Jürgen Klopp bei seiner Tätigkeit als TV-Experte bei der Weltmeisterschaft @Maxppp

Jürgen Klopp will bei seiner Aufgabe als Bundestrainer offenbar auch die Ex-DFB-Stars ins Boot holen. An alle ehemaligen Nationalspieler schrieb der 59-Jährige eine E-Mail, die laut der ‚Bild‘ darauf ausgerichtet ist, ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. „Ich war als Spieler meilenweit von einer Nominierung entfernt, heute darf ich sie als Bundestrainer selbst vornehmen. Das ist ein großes Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß. So wie ich Eure Verdienste gar nicht hoch genug einschätzen kann“, heißt es unter anderem.

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Als Hauptziel gibt Klopp in seinem Schreiben die EM 2028 aus: „Ich freue mich sehr, wenn Ihr unsere Nationalmannschaft bei ihrem Neustart auf dem Weg Richtung Europameisterschaft 2028 weiter begleitet und unterstützt. Denn wir alle sind die Nationalmannschaft.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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