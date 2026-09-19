Borussia Mönchengladbachs Interimstrainer Jan-Moritz Lichte sorgt mit seiner ersten Aufstellung für eine Überraschung. Florian Neuhaus wird gegen Mainz 05 am heutigen Samstag (15:30 uhr) von Beginn an auf dem Rasen stehen. Der Mittelfeldspieler war unter dem mittlerweile entlassenen Eugen Polanski komplett außen vor und noch ohne Einsatzminute in der neuen Saison.

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Für Lichte, eigentlich Co-Trainer der Fohlen, soll es derweil die einzige Partie als Hauptverantwortlicher sein. Sportdirektor Rouven Schröder ist laut eigener Aussage zuversichtlich, zeitnah einen neuen Chefcoach zu finden.