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SV Werder: Der neue Plan mit Weiser

von Remo Schatz - Quelle: DeichStube
1 min.
Mitchell Weiser feiert mit den Fans @Maxppp

Der auslaufende Vertrag von Mitchell Weiser (32) beim SV Werder Bremen ist Gegenstand aktueller Überlegungen. Laut der ‚DeichStube‘ gibt es „intern längst den Gedanken, mit Weiser auch über 2027 hinaus weiterzumachen“. Konkrete Schritte wurden zwar noch nicht eingeleitet, die Gespräche könnten aber „spätestens während der Winterpause starten“, ergänzt das Onlineportal.

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Mitte September feierte Weiser nach über einjähriger Abstinenz sein Comeback. Dabei unterstrich der Mittelfeldspieler direkt seinen Wert für die Grün-Weißen. Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer gibt sich dennoch zugeknöpft: „Es ist jetzt noch nicht an der Zeit, darüber zu sprechen. Wir stehen mit Mitch in engem Austausch. Das war bisher aber noch kein Thema.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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