Die PSV Eindhoven streckt anscheinend die Fühler nach Ardon Jashari vom AC Mailand aus. Wie die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, erwägt der niederländische Topklub im Winter eine Leihe mit anschließender Kaufoption für den 24-Jährigen. Demnach soll es bereits Kontakt zu seinem Berater gegeben haben.

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Neben Jashari hat die PSV allen voran Kevin De Bruyne (35) von der SSC Neapel ins Auge gefasst. ‚Eindhovens Dagblad‘ ergänzt, dass der belgische Spielmacher weiterhin die Priorität von Eindhoven darstellt. In Italien glaubt man derweil, dass De Bruyne bis zum Juni an Bord bleibt.