Thiago Silva denkt im Alter von 42 Jahren offenbar noch nicht an ein Karriereende. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei Fluminense um ein Jahr bis Ende 2027 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt wäre in einem Monat ausgelaufen.

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Silva kehrte im Sommer nach einem halben Jahr beim FC Porto zum Zuckerhut zurück. In seiner Karriere war der 113-fache brasilianische Nationalspieler unter anderem auch für den AC Mailand, Paris St. Germain und den FC Chelsea aktiv.