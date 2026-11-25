Der SV Werder Bremen strebt eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags von Mitchell Weiser (32) an. „Mitch ist auf eindrucksvolle Art und Weise zurückgekommen. Die Richtung ist für uns klar: Wir wollen mit ihm weitermachen. Wir sind sehr zufrieden, schätzen ihn sehr und werden zeitnah sicher mehr Klarheit haben“, betont Profi-Chef Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘.

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Weiser hatte Mitte September sein Comeback nach über einjähriger Abstinenz aufgrund eines Kreuzbandrisses gefeiert. Der Allrounder nahm daraufhin schnell wieder eine wichtige Rolle ein, erzielte unter anderem den späten Siegtreffer bei Werders 3:2-Heimsieg gegen den FC Augsburg. Die vergangenen beiden Partien verpasste der Rechtsfuß wegen einer Oberschenkelverletzung allerdings.