Der 1. FC Köln hat die Hoffnung, Leihspieler Mikey Moore (19) über die Saison hinaus halten zu können, noch nicht ganz aufgegeben. „Sollte sich im nächsten Sommer die Möglichkeit ergeben, ihn dauerhaft zu verpflichten, würden wir uns selbstverständlich mit Tottenham zusammensetzen“, sagt Thomas Kessler gegenüber der ‚Bild‘. Der FC-Boss ordnet jedoch nüchtern ein: „Stand heute halte ich dieses Szenario allerdings für wenig realistisch.“

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Die Kölner spekulieren laut der ‚Bild‘ dennoch auf diese Mini-Chance, eine Moore-Zukunft werde intern „längst diskutiert“. Als ein potenzielles Szenario führt das Boulevardblatt auch ein erneutes Leihgeschäft auf, eine feste Verpflichtung wäre allenfalls bei einem Verkauf von Said El Mala (20) möglich. Der FC konnte sich für Moore keine Kaufoption sichern, dafür wird das englische Offensivtalent für die Domstädter von Spiel zu Spiel immer günstiger.